Si invitano gli scrutatori sorteggiati per le elezioni Amministrative/Referendarie a recarsi a ritirare la nomina a partire dal giorno 2 settembre 2020.



L'Ufficio Elettorale, sito in via Torrione prolungamento n. 2 presso Palazzo dei Servizi Demografici, rimarrà aperto tutti i giorni, esclusi sabato e domenica dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00







Il Responsabile del Servizio Elettorale

Antonino COVANI