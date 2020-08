Elezioni del 20/21 settembre 2020 - Disponibilità scrutatori

In occasione delle prossime consultazioni amministrative e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, chi è interessato a candidarsi come scrutatore di seggio elettorale deve essere già iscritto all'albo degli scrutatori di seggio e deve compilare la dichiarazione di disponibilità e farla pervenire all'Ufficio competente entro il 20 agosto 2020 utilizzando il modulo allegato e disponibile sul sito internet del Comune di Reggio Calabria ed anche presso l’ufficio elettorale comunale (piano terzo pal. Demografici via Torrione 2/N).

La riunione della Commissione Elettorale per la nomina degli scrutatori e per la formazione della prescritta graduatoria dei componenti supplenti, si terrà in seduta pubblica tra il 26 agosto e il 29 agosto 2020.

