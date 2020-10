Servizi Cimiteriali - Orari per la Commemorazione dei defunti

In occasione del giorno della Commemorazione dei defunti, tutti i cimiteri comunali, osserveranno i seguneti orari:



Domenica 1 Novembre dalle ore 7,30 alle ore 17,00



Lunedi 2 Novembre dalle ore 7,30 alle ore 17,00

(Pubblicato il 19/10/2020)

Al fine di ridurre i rischi di maneggio di denaro contanti o di contraffazione dei versamenti con c/c postali e per rendere facile e comodo il pagamento degli oneri cimiteriali si comunica che, a partire dal prossimo 01 Ottobre 2014, il pagamento di detti oneri avverrà solo ed esclusivamente attraverso l’utilizzo di carte di credito, bancomat, carte prepagate emesse sul territorio italiano: VISA - MASTERCARD - MAESTRO - POSTA PAY.

Si comunica, altresì, che:

per il rilascio della concessione di loculi e/o rinnovo della stessa concessione occorre presentarsi, al Servizio cimiteri, con 3 marche da bollo tempo per tempo vigente;

per il rilascio dell’autorizzazione alla tumulazione in cappella e/o Congrega Religiosa, oppure, per un’eventuali richieste di assistenza sanitaria occorre presentarsi con una marca da bollo tempo per tempo vigente.

L’Ufficio cura la gestione delle operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione, traslazione, lavori di piccola manutenzione, pulizia locali, pulizia viali, raccolta rifiuti e loro trasporto a rifiuto, rilascio delle concessioni di loculi comunali e rilascio delle concessioni di lotti di terreno a privati.



Inumazione in campo comune: la salma è inumata nel campo comune per un periodo di anni 10 non rinnovabile;



Tumulazione in loculi comunali ed in Congreghe: la salma, i resti mortali o le ceneri sono tumulate per un periodo di anni 30 rinnovabili;



Tumulazione in cappelle private: la salma, i resti mortali o le ceneri sono tumulate per un periodo non inferiore ad anni 30;



Estumulazione ordinaria: la salma, i resti mortali o le ceneri saranno estumulate alla scadenza della concessione;



Estumulazione straordinaria: la salma, i resti mortali o le ceneri possono essere estumulate, su richiesta dei familiari, prima dei 30 anni di sepoltura, oppure su richiesta della Magistratura.



Esumazione ordinaria: la salma sarà esumata dopo 10 anni di inumazione;



Esumazione straordinaria: la salma può essere esumata, su richiesta dei familiari, prima dei 10 anni di inumazione.





I cimiteri comunali sono n. 23 cosi distribuiti:



1) cimitero di Condera

2) cimitero di Modena

3) cimitero di Mosorrofa

4) cimitero di Cataforio

5) cimitero di Trunca

6) cimitero di Croce Valanidi

7) cimitero di Gallina

8) cimitero di Pellaro

9) cimitero di Bocale

10) cimitero di Terreti

11) cimitero di Sant’Angelo di Ortì

12) cimitero di Podargoni

13) cimitero di Schindilifà

15) cimitero di Pavigliana

16) cimitero di Archi

17) cimitero di Gallico

18) cimitero di San Giovanni di Sambatello

19) cimitero di Sambatello

20) cimitero di Salice

21) cimitero di Rosalì

22) cimitero di Villa San Giuseppe

23) cimitero di Catona