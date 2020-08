Attivazione servizio di rinnovo/restituzione tesserini venatori. Stagione venatoria 2020-2021

Si informa l’utenza che, a partire dal giorno 24 agosto p.v., il servizio indicato in oggetto sarà attivo presso le sedi degli uffici di questa Amministrazione comunale, secondo le seguenti modalità:



SEDE CENTRALE

Servizio "Agricoltura e Verde Pubblico"

Palazzo Ce.Dir., Via S. Anna, II Tronco - Torre 1, Piano 4° - 89128 Reggio Calabria



L'utenza potrà accedere ai suddetti locali mediante contingentamento degli ingressi c/o Torre 1, Piano 0.



Orario di ricevimento del pubblico per il mese di AGOSTO:

lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Orario di ricevimento del pubblico a partire dal mese di SETTEMBRE:

lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00

giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 16.30

SEDI DECENTRATE (EX CIRCOSCRIZIONI)



L'utenza potrà accedere ai locali delle sedi periferiche, sempre mediante contingentamento degli ingressi, secondo gli orari di ricevimento del pubblico fissati da ciascun ufficio decentrato e previa prenotazione telefonica, da effettuarsi ai seguenti recapiti:

"Catona" 0965/301817 "S. Caterina - S. Brunello - Vito" 0965/47966 "Sbarre" 0965/621317 "Gallico - Sambatello" 0965/371077 "Ravagnese" 0965/3624663 "Pellaro" 0965/359175

Si richiama l'utenza, infine, al rigoroso rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le quali si cita l'obbligo di utilizzo della mascherina nei locali chiusi, il rispetto del distanziamento fisico e l’igienizzazione costante delle mani.

Nella sezione Link sulla destra è pubblicato l'avviso integrale