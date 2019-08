Occupazione suolo pubblico - Modulistica e tariffe

Settore Sviluppo Economico e Sport

Via Vicenza n. 2 – Reggio Calabria



Approvazione modulistica relativa ai procedimenti del servizio eventi e manifestazioni - Ufficio occupazione suolo

come da Determina Dirigenziale con Registro di settore n.26/I del 16/05/2017



Servizio Eventi e Manifestazioni - email occupazionesuolo@reggiocal.it



Responsabile del Servizio: Giuseppe Ariobazzani - Telefono 09653624152

email g.ariobazzani@reggiocal.it

Accertatori: Salvatore Melchionna - Demetrio Marcianò

Ufficio Occupazione Suolo

Somministrazione Alimenti e Bevande con Gazebo - Pedana - Sedie Tavolini e Ombrelloni

Manifestazioni Politiche - Culturali - Sportive

Fiere e Festeggiamenti (Bancarella - Automezzo)

Attrazioni - Giochi - Spettacolo Viaggiante

SCIA per attività di somministrazione temporanea



Responsabile dell’Ufficio: Giovanna Piccolo - Telefono 09653624151

email: g.piccolo@reggiocal.it



Istruttore Maria Grande - Telefono 09653624116

email: grande.mt@reggiocal.it



Responsabile del Procedimento: Giuseppe Cicciù - Telefono 09653624106

email: g.cicciu@reggiocal.it

Apertura nuovo passo carrabile

Voltura passo carrabile

Disdetta passo carrabile

Occupazione suolo temporaneo per lavori di edilizia

Occupazione suolo temporaneo per lavori di scavo nel sottosuolo.

Scarica dalla sezione Link a destra la relativa modulistica.

La modulistica deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: suap@pec.reggiocal.it

(DPCM 13 novembre 2014 art.17 comma 2).

Le richieste pervenute tramite altri mezzi saranno ritenute irricevibili.

Aggiunto alla sezione Link il file contenente le Tafiffe TOSAP, approvate con Deliberazione GM n. 123/2019