Riapertura termini - Bando per il Piano di Gestione del Verde Urbano

Si informano i professionisti interessati al bando di gara per l’affidamento del servizio di redazione del Piano di Gestione del Verde Urbano di proprietà del Comune di Reggio Calabria che la Stazione Unica Appaltante Provinciale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, mediante avviso pubblicato sulla G.U.C.E 2018/S 150 del 07/08/2018, ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte relative all’appalto in argomento, fissato per le ore 12,00 del giorno 07/09/2018.



Per maggiori dettagli, è possibile consultare il portale della S.U.A.P. al seguente indirizzo:

Bando di gara e relativo disciplinare sono riportati alla sezione Link del presente avviso.

(pubbl. il 14.08.2018)

PREMESSA

Il Settore "Ambiente e Servizi Demografici" del Comune di Reggio Calabria ha recentemente pubblicato, mediante l’ausilio della Stazione Unica Appaltante Provinciale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, un bando per l’affidamento del servizio di redazione del Piano di Gestione del Verde Urbano di proprietà del Comune di Reggio Calabria, fondamentale strumento di programmazione per la gestione del patrimonio botanico comunale (alberature stradali, parchi, aiuole e giardini pubblici).

La finalità del servizio, che sarà interamente finanziato dai fondi straordinari del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria per un importo complessivo di € 300.000,00, è quella di redigere lo strumento propedeutico all’esecuzione di una corretta gestione e manutenzione del verde urbano, ivi incluso il patrimonio arboreo di pregio del Comune di Reggio Calabria (parchi, aiuole e giardini di interesse paesaggistico ed ambientale e/o culturale e storico, quali il Lungomare "Italo Falcomatà" e la Villa comunale "Umberto I"), mediante l’ausilio di professionisti esterni con comprovata esperienza nel settore, che saranno selezionati a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 3, lett. b) del medesimo Codice dei contratti.



Tale Piano, inoltre, consentirà di attivare altri due interventi straordinari, anch’essi finanziati dal Patto per Reggio Calabria per un importo complessivo di oltre € 2.600.000,00, finalizzati alla "Riqualificazione del patrimonio arboreo comunale" (miglioramento delle condizioni manutentive delle alberature stradali e del patrimonio arboreo di pregio mediante potature straordinarie, abbattimento alberi caratterizzati da criticità fitostatiche e fitosanitarie, ecc.) ed alla "Riqualificazione dei viali alberati" (valorizzazione del verde urbano mediante sostituzione specie non idonee al contesto mediante espianto ed adeguato reimpianto, rifunzionalizzazione sito di impianto, ecc.).



L’appalto sarà aggiudicato tramite una procedura aperta con il criterio dell’O.E.P.V. sull’importo complessivo a base d'asta di € 227.024,63, al netto di oneri previdenziali e IVA.



STRUTTURA E CONTENUTI DEL PIANO

Il PdG VU, nell’ambito del quale si dovrà prevedere la stesura di uno specifico piano di gestione delle aree verdi di pregio (aree verdi di proprietà comunale di particolare interesse naturalistico, paesaggistico o storico-culturale), dovrà essere caratterizzato dai seguenti contenuti minimi:

valutazione contesto territoriale (ivi incluso studio paesaggistico-ambientale ed agronomico finalizzato, tra l’altro, alla valutazione delle caratteristiche delle alberature stradali);

aggiornamento censimento alberi comunali ("verde verticale");

aggiornamento censimento aree verdi comunali ("verde orizzontale");

georeferenziazione verde pubblico cittadino (sia orizzontale che verticale) e restituzione cartografica mediante la creazione di banche dati (database) e shapefiles, tali da essere compatibili con la piattaforma S.I.T. comunale.

valutazione condizioni fitostatiche e fitosanitarie alberature comunali;

prescrizione dei conseguenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico cittadino, ivi inclusi quelli finalizzati alla riqualificazione delle alberature comunali (es. sostituzione specie non idonee al contesto mediante espianto ed adeguato reimpianto, rifunzionalizzazione sito di impianto, etc.).

DURATA DEL SERVIZIO

Il documento definitivo del Piano dovrà essere redatto entro 9 mesi dall’affidamento dell’incarico; entro i primi 3 mesi dovrà essere consegnato il piano di gestione delle aree verdi di pregio.



REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Viste la peculiarità e la complessità del servizio in appalto, i concorrenti dovranno essere, tra l’altro, in possesso di specifici requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa.

Ad ogni modo, in sintesi, si richiede la partecipazione di gruppi di lavoro ben strutturati ed organizzati, costituiti da diversi professionisti dotati di esperienza e competenze (sia gestionali che tecniche) integrate e commisurate al servizio richiesto.



PUBBLICAZIONI

G.U.C.E. S 45 del 06/03/2018 G.U.R.I. V SERIE SPECIALE n. 28 del 07/03/2018 Quotidiani nazionali Gazzetta Aste ed Appalti e Avvenire Quotidiani locali Il Giornale Ribattuta Calabria e Sicilia e il Giornale ed Calabria Profilo Amministraz. aggiudicatrice www.reggiocal.it Profilo del Committente garetelematiche.provincia.rc.it/portale Sito Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it Sito informatico Regione Calabria www.regione.calabria.it Albo on line - Città Metropolitana RC www.cittametropolitana.rc.it/albo Albo on line - Comune RC albopretorio.reggiocal.it/AlboPretorio