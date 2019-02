Avviso ai manutentori di impianti termici e di climatizzazione ricadenti nell’ambito comunale di Reggio Calabria

Sospensione temporanea invio autocertificazione servizio verifiche impianti termici



Il Settore comunale "Grandi Opere - Programmazione Lavori Pubblici - Risorse Comunitarie" informa che è in itinere la procedura per la realizzazione di un portale dedicato sul sito web dell’Ente, che consentirà la registrazione e la gestione delle attività inerenti la verifica degli impianti termici e di climatizzazione ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.



Pertanto, si invitano le S.V. a voler sospendere temporaneamente l’invio delle pratiche secondo l’iter ad oggi previsto ad utilizzo esclusivo delle ditte di manutenzione, dandone massima diffusione ai propri clienti. Sarà cura di codesta Amministrazione comunicare tempestivamente la data di avvio della nuova procedura per il servizio on line di gestione delle autocertificazioni degli “Impianti Termici”.



Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’ufficio “Verifiche Impianti Termici” sito alla Torre 1 piano 3° palazzo CE.DIR. nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00 al numero di telefono: 0965.3622708 oppure

a mezzo e-mail: impiantitermici@reggiocal.it

Pec: energia@pec.reggiocal.it



N.B. Non saranno accettate pratiche inviate a mezzo PEC a far data dalla pubblicazione della presente sul sito dell’Ente.

