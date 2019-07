Avviso alla Cittadinanza - Rifacimento targhette numerazione civica

(progetto finanziato con i patti per il sud) - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020





Avviso alla Cittadinanza



Gentile Cittadino/a l’amministrazione comunale di Reggio Calabria ha disposto il rifacimento delle targhette dei numeri civici esterni con il preciso obiettivo di migliorare il proprio arredo urbano uniformandole e di dare un ordine alla numerazione sul territorio comunale, ad oggi incompleta e in alcune zone del tutto assente.



Il numero civico rappresenta un importante riferimento nella vita sociale, anagrafica e patrimoniale. Infatti, se ben collocato e contestualizzato, consente ai mezzi di soccorso e di pubblica utilità (pronto soccorso - protezione civile – poste – corrieri ecc…) di raggiungere più velocemente e con precisione l’immobile ricercato e permette di predisporre ed erogare servizi pubblici in modo più efficiente e, grazie alla stretta collaborazione tra Enti e Forze dell’ordine, di garantire maggiori livelli di sicurezza.



A partire dal 05/08/2019,il personale della RTI “UNISEL s.r.l.-GESTIONI LOCALI s.r.l.”, affidataria del servizio, procederà alla sostituzione delle targhette esistenti.

Tutte le spese relative a questa fornitura e posa in opera,delle targhette dei numeri civici, saranno a totale carico del Comune di Reggio Calabria.



Si precisa che il personale della RTI “UNISEL s.r.l. - GESTIONI LOCALI s.r.l. “, sarà munito di tesserino di riconoscimento e che in nessun caso è autorizzato a riscuotere somme di denaro.



Ci scusiamo fin da adesso per gli eventuali disagi procurati, e vi invitiamo a collaborare per la buona riuscita del progetto.

Per chiarimenti e informazioni contattare il Servizio Toponomastica:

Tel.0965 3622252 – e.mail:







