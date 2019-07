APEREUROPE 2019: raccontami l’Europa - Avviso Pubblico per l'erogazione di attività laboratoriali

Avviso di manifestazione di interesse rivolta agli organismi interessati a partecipare all’erogazione di attività laboratoriali nell’ambito dell’evento denominato “APEREUROPE 2019: raccontami l’Europa”

Il presente avviso di manifestazione di interesse ha come obiettivo di procedere all'individuazione di soggetti interessati ad organizzare delle attività laboratoriali nell’ambito dell’evento denominato “APEREUROPE 2019: raccontami l’Europa”, da avviare nel mese di Ottobre 2019, per la durata minima di trenta ore, rivolti a tutti i cittadini europei di maggiore età che si svolgeranno, preferibilmente, presso la saletta “Altiero Spinelli” del Centro Europe Direct di Reggio Calabria, con l’obiettivo di promuovere il Centro Europe Direct di Reggio Calabria ed il ruolo dell'Unione europea nella nostra vita quotidiana.



L’attività laboratoriale prevede la realizzazione di uno o più prodotti creativi che riguarderanno almeno una delle seguenti tematiche:



• Sostenibilità ambientale ( natura protetta, lotta contro i cambiamenti climatici, società verde, cibo sano, tecnologia )

• Mobilità europea (lavorare e vivere all’estero, viaggiare , imparare )

• Diritti ( diritti dei cittadini, diritti fondamentali, diritti dei consumatori )

• L’ Europa in città (progetti finanziati dall’Europa che hanno portato beneficio alla cittadinanza)



Le domande di candidatura, redatte in conformità al modello (All. A-B-C) di cui al presente avviso, dovranno pervenire entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, giusta pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune n. Reg. 4556 del 22/07/19,presso il il Settore Grandi Opere - Progr. LL. PP. - Risorse Comunitarie sito in via S. Anna II Tronco, Palazzo CE.DIR. Corpo I 89128 Reggio Calabria, brevi manu, ovvero a mezzo posta o vettore autorizzato, in plico chiuso e sigillato recante all’esterno la dicitura: Avviso di manifestazione di interesse rivolta agli organismi interessati a partecipare all’erogazione di attività laboratoriali nell’ambito dell’evento denominato “APEREUROPE 2019: raccontami l’Europa”, ovvero tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo risorseue@pec.reggiocal.it indicando in oggetto la dicitura sopra indicata.



Per la consegna a mano, i plichi dovranno pervenire già confezionati, secondo le modalità di cui sopra, unicamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 alla segreteria del Settore Grandi Opere - Progr. LL. PP. - Risorse Comunitarie sito in via S. Anna II Tronco, Palazzo CE.DIR. Corpo I 89128 Reggio Calabria.

Alla sezione link a destra l'Avviso integrale e gli Allegati A-B-C