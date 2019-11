Sospensione del servizio anagrafico dalle ore 14 del giorno 9 dicembre e per tutta la giornata del 10 dicembre

Si dà avviso che in seguito alla comunicazione pervenuta dalla società incaricata, Hermes “Servizi Metropolitani “ srl, le operazioni anagrafiche effettuate in front-office e back- office dagli uffici centrali e decentrati saranno sospese e inattive dalle ore 14 del giorno 9 dicembre e per tutta la giornata del 10 dicembre c.a.

La suddetta sospensione del servizio anagrafico è dovuta alla necessità di effettuare le operazioni tecniche-informatiche di subentro del Comune di Reggio Calabria in Anagrafe Nazionale (ANPR-art. 62 Dlgs n.82/2005; DPCM 23 agosto 2013, n.109; DPCM 10 novembre 2014, n.194)



Il Responsabile del Servizio

Dott. Angelo Dima





La Dirigente

Avv. Carmela Stracuzza

(Pubbl. il 27/11/2019)