Comunicato stampa della Hermes Servizi Metropolitani srl su servizi ANPR.

Hermes Servizi Metropolitani, ha concluso per conto del Comune di Reggio Calabria le attività di subentro nell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) compiendo un passo fondamentale per adempiere ai dettami del piano triennale dell’informatica di Agid.



I cittadini reggini possono adesso richiedere certificazioni in qualsiasi ufficio d’anagrafe di quei comuni italiani che hanno già aderito all’ANPR così come l’ufficio anagrafe comunale può emettere certificazioni a tutti i cittadini residenti nelle città che hanno aderito al subentro.



ANPR semplificherà l’interscambio di informazioni tra Enti, garantendo banche dati aggiornate e disponibili, non solo alle PA locali, ma anche, a Enti Centrali come ad esempio Inail, Inps, Agenzia delle entrate e motorizzazione etc.



Le attività appena concluse, dunque, rappresentano il primo step di un percorso virtuoso verso l’attuazione di un piano di digitalizzazione che il Comune, supportato da Hermes, ha intrapreso per migliorare e semplificare i servizi pubblici digitali.



Hermes e Amministrazione Comunale, in piena sinergia, continuano ad investire sull’innovazione dei servizi lavorando con passione e professionalità per rilasciare piattaforme innovative che garantiscano trasparenza nei processi ed efficacia nelle interazioni.



ANPR getta le basi per poter progettare nuovi servizi anagrafici totalmente digitali che garantiscano al cittadino di effettuare ogni operazione via web ed in mobilità.



(pubbl. il 12.12.2019)