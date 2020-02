Si comunica che domani mercoledì 05/02/2020 inizieranno i lavori di sostituzione di una condotta distributrice lungo la via Sant'Angelo di Sambatello, per cui si potranno verificare disagi per quanto riguarda la normale distribuzione idrica, fino alla conclusione dei lavori, nel comprensorio di Sambatello e Diminniti.



(pubbl. il 04.02.2020)