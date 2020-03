Obbligo di sopralluogo e proroga termini - RdO n. 2513098 "Recupero sede ex colonia di Catona per interventi dopo di noi"

Si comunica che, per la gara in oggetto, il RUP ha comunicato l'obbligo di sopralluogo che potrà essere richiesto (via PEC) all'indirizzo c.brandi@pec.reggiocal.it entro tre giorni dalla scadenza.



La scadenza viene prorogata a giovedì 19 alle ore 10:00.



Il verbale di sopralluogo dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa e sul sistema potrà essere inserito nella sezione "Avvalimento".

(pubbl. il 09.03.2020)

COMUNICAZIONE ESPOSTA SUL MEPA IN DATA 26.02.2020





Numero RdO: 2513098



Oggetto RdO: "RECUPERO SEDE EX COLONIA DI CATONA PER INTERVENTI DOPO DI NOI"



CIG: 8128758F4B



Termine ultimo presentazione offerte: 12/03/2020 ore 10:00



Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d’asta): 552.500,00



Link di accesso alla RdO





Nella sezione Link sulla destra viene pubblicata la documentazione relativa alla RdO in oggetto