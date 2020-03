Avviso per Segnalazioni disservizi idrici, fognari, stradali, illuminazione, ambientali

AVVISO dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

A seguito del DPCM 09/03/2020, “recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (Urp) del Comune di Reggio Calabria comunica che dal 16/03/2020 e fino a emergenza COVID-19 le segnalazioni per disservizi idrici, fognari, stradali, illuminazione, ambientali, ecc potranno pervenire esclusivamente tramite telefono ai numeri 0965/3622793 – 0965/3622792 e/o tramite e-mail urp@reggiocal.it / urp@pec.reggiocal.it e nei seguenti giorni da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12:30.

Nelle giornate ed orari di chiusura dell’Urp, le richieste di pronto intervento possono essere comunicate alla Polizia Comunale al numero 0965/53004 o 0965/53991."

f.to Il Responsabile del Servizio

(d.ssa Rosa Romeo)

f.to Il Dirigente

(Avv. Carmela STRACUZZA)