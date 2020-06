Ord. Sindac. - Divieto di somministrazione di bevande in vetro e lattine e intensificazione dei controlli in occasione della promozione della Reggina 1914 al campionato di serie B

Ordinanza n. 64 del 08.06.2020 - Prot. 08/06/2020.0098291.U



Ordinanza contingibile e urgente. Divieto di somministrazione di bevande in vetro e lattine e intensificazione dei controlli in occasione della promozione della Reggina 1914 al campionato di serie B.



IL SINDACO



Considerato che nella giornata odierna è stata comunicata dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio l’ufficialità della promozione della Reggina 1914 al campionato di calcio di serie B;



che tale promozione era da tempo attesa dai tifosi della Reggina e dalla cittadinanza tutta e costituisce, dunque, un momento di grande entusiasmo ed un traguardo importante per la città;



che, difatti, già nel pomeriggio di oggi si sono verificati in alcune piazze cittadine momenti di festeggiamento da parte dei tifosi;



Ritenuto opportuno, a tutela della salute pubblica, intensificare i controlli sull’osservanza delle misure sopra dette in occasione dei predetti spontanei festeggiamenti, soprattutto nelle aree del centro storico, della via Marina e delle Piazze, nelle quali presumibilmente maggiore sarà l’afflusso di persone;



Ritenuto altresì opportuno, a tutela della pubblica incolumità, vietare l’utilizzo di bevande in contenitori di vetro e lattine e, dunque, disporne il divieto di vendita;



ORDINA

- L’intensificazione dei controlli da parte del personale della Polizia Municipale per la serata dell’08 giugno 2020 in tutto il centro storico, con particolare riguardo alla via Marina ed agli slarghi e Piazze, secondo il piano dei servizi predisposto dalla Questura di Reggio di Reggio Calabria;



- Il divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine dalle ore 20.00 di giorno 8.06.2020 e fino alle ore 6.00 di giorno 09.06.2020 in tutta l’area del centro storico;



