Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 - Circolare della Prefettura di Reggio Calabria per elettori residenti all'estero

Prefettura di Reggio Calabria Circ. 40/2020 - Prot. n. 76637/Area II/S.E. del 23 luglio 2020 (acquisita agli atti presso il Comune di Reggio Calabria con Prot. 23/07/2020.0123742.E)



Indizione del referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.



Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio del D.P.R. del 17 luglio 2020 di indizione del referendum per i giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020.



Termini e modalità di esercizio dell'opzione degli elettori residenti all'estero per il voto in Italia.



Nella sezione LINK a destra di questa pagina è possibile scaricare:

- la Circ. 40/2020 della Prefettura di Reggio Calabria

- il Modulo per opzione degli elettori residenti all’estero per l’esercizio del diritto di voto in italia (file zip compresso)