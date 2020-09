Autorità di Sistema Portuale dello Stretto - Decreto del Presidente n.140 del 27-08-2020 - riduzione importo dei canoni concessori

A TUTTI I CONCESSIONARI

A TUTTE LE IMPRESE PORTUALI



Adempimenti conseguenti al Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25). Recepimento Delibera del Comitato di Gestione n. 10 del 07.08.2020.





Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha decretato (con Decreto n.140 del 27/08/2020), di disporre, come indicato nel citato D.L., la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 C.d.N., agli articoli 16, 17 e 18 L. n. 84/94 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020, secondo i criteri indicati nello stesso decreto.



(pubbl. il 01.09.2020)