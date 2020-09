AVVISO Piano di comunicazione e operazioni di marketing territoriale nel Comune di Reggio Calabria

Individuazione di operatori economici operanti sul MEPA nel settore dei “Servizio di organizzazione e gestione integrata di un Evento"



L’Amministrazione comunale intende esperire una procedura per l’affidamento, ad operatore economico esterno iscritto nel Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazione (MePA), di servizi ricadenti nel settore dei “Servizio di organizzazione e gestione integrata di un Evento”.

L’iniziativa che l’amministrazione comunale intende realizzare un piano di comunicazione attraverso la diffusione di immagini foto e/o immagini e/o video nelle zone di maggiore visibilità, ad effettuare operazioni di marketing territoriale dell’area metropolitana che valorizzino l’arte, la cultura e la musica dell’intero territorio metropolitano, nell’ambito del “Protocollo d’intesa per le operazioni di marketing territoriale nel Comune di Reggio Calabria in favore della Città Metropolitana di Reggio Calabria”, da svolgersi in due fasi:



1. la prima dovrà essere effettuata nell’imminente periodo delle festività mariane (dal 11 al 20 settembre 2020),

2. la seconda dovrà concludersi il 31 dicembre 2020. A tal fine è necessario acquisire i servizi per assicurare la gestione



Gli operatori economici che risultino iscritti nel MEPA nel settore dei “Servizio di organizzazione e gestione integrata di un Evento”, potranno inoltrare istanza per essere invitati a presentare offerta entro e non oltre le ore 12:00 del 5 settembre 2020, compilando l’apposita richiesta che dovrà essere sottoscritta con firma digitale e trasmessa, esclusivamente, all’indirizzo di posta elettronica certificata turismo@pec.reggiocal.it

Scarica dalla sezione link a destra l'Avviso completo e l'istanza di richiesta invito