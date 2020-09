Avviso per reperimento aule per attività didattiche

Per il reperimento di locali ove ubicare temporaneamente aule per attività didattiche

Viste le richieste dei Dirigenti scolastici degli Istituti Scolastici Comprensivi ubicati sul territorio comunale con cui hanno manifestato la necessità di spazi e locali supplementari, alla luce delle necessarie misure da adottare in ottica anti Covid-19, da destinare ad aule scolastiche per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2020-2021;



SI INFORMA



Che il Comune di Reggio Calabria, in aderenza ai principi di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, è alla ricerca di spazi ove ubicare temporaneamente aule per attività didattiche.

Si rende pertanto necessario, al fine di fornire un servizio indispensabile alla collettività locale, reperire dei locali da mettere provvisoriamente a disposizione degli Istituti comprensivi per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

A tal fine, i proprietari di immobili di circa 300 mq, ubicati nel comune di Reggio Calabria interessati alla presente manifestazione, possono comunicare la propria disponibilità a locare al Comune uno o più immobili idonei all’uso scolastico ove realizzare aule per attività didattiche e servizi igienici, secondo gli standard strutturali necessari, individuati dalle vigenti norme in materia di prevenzione da contagio Covid-19.



Le dichiarazioni di disponibilità a locare devono pervenire a mezzo pec all’indirizzo: istruzione@pec.reggiocal.it , entro e non oltre le ore 18:00 dell’11/09/2020, senza che ciò comporti alcun onere o obbligazione a contrarre per il Comune, che provvederà a visionare l’immobile al fine di accertare la rispondenza dello stesso all’uso cui si intenderà adibirlo e a valutare la congruità dell’offerta economica relativa al canone di locazione da praticarsi.

