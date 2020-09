Gara "Agenzia Sociale per la casa" - PON METRO Asse 3 Servizi per l'inclusione sociale

Determina di rettifica delle norme di gara e del capitolato d’appalto allegati alla determinazione a contrarre n. 4101 del 12/12/2019, per l’affidamento dell’intervento di cui alla scheda progetto RC. 3.1.1.e “AGENZIA SOCIALE PER LA CASA” - Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 della Città di Reggio Calabria (PON METRO).



CUP: H31H18000090006 - CIG 84458686C1



La Determina di rettifica approva:

- Norme di gara, contenenti le norme in merito alle modalità di partecipazione alla gara dei concorrenti - Allegato A;

- Capitolato speciale di appalto, che descrive il contenuto delle prestazioni e degli obblighi che le parti assumono con il contratto d'appalto di servizi - Allegato B;

(pubbl. il 22.09.2020)