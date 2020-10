Emergenza Covid-19 - regolamentazione ingresso utenza Settore Urbanistica

Nota Prot. 0180493 del 26.10.2020



1. si informa la cittadinanza che l’accesso al Settore Urbanistica potrà avvenire esclusivamente previa prenotazione di appuntamento sul sito https://pianificazioneurbana.reggiocal.it

tramite il SERVIZIO AI PROFESSIONISTI : APPUNTAMENTI CON I TECNICI





2. il pubblico accederà, per le rispettive competenze, dopo aver espletato le norme anti covid-19, come di seguito specificato:



a) l'accesso ai vari uffici e servizi avverrà esclusivamente dal PIANO TERRA (Lato portico)



b) Ufficio Condono Edilizio - per la sola visione delle pratiche, l'accesso ai locali archivio al piano terra - Piazzale ex-CEDIR accanto Banca.

