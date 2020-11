Ordinanza Sindacale n. 127 del 11 novembre 2020 - Chiusura della scuola comunale dell'infanzia "F. Genoese" per interventi di sanificazione

Prot. 11/11/2020.0191366.U

IL SINDACO

Vista la nota Prot. nr. 191340 dell’11/11/2020 trasmessa dalla Macro Area Istruzione con la quale si prende atto della richiesta di emissione di ordinanza di chiusura cautelativa della scuola comunale dell’infanzia “F. Genoese”(RC) a causa di un caso di positività al COVID-19, accertato a seguito di effettuazione di tampone rinofaringeopresso l’Ospedale Metropolitano di RC;



Rilevato che, in atto, nessuna comunicazione di positività o di prescrizione di quarantena per positività o per contatto con positivi è pervenuta a questo Ente da parte del Dipartimento di prevenzione dell’ASP con riferimento alla scuola in argomento;



Preso atto che, nelle more delle comunicazioni da parte dell’ASP, viene richiesto l’intervento di sanificazione del plesso scolastico, sopra richiamato, ferme restando le comunicazioni che perverranno da parte del competente Dipartimento di prevenzione dell’ASP in merito ad eventuali provvedimenti di quarantena e/o isolamento domiciliare;



Considerato che per le motivazioni sopra meglio rappresentate, si rende necessaria la chiusura del plesso scolastico della scuola dell’infanzia “F. Genoese” (RC) ubicata in via Aschenez (RC), affinchè tutti gli ambienti vengano sanificati, quale indispensabile misura precauzionale di prevenzione del rischio di diffusione del contagio da Covid-19;

ORDINA

• La chiusura della scuola comunale dell’infanzia “F. Genoese” (RC) a partire dal giorno 12.11.2020 ai fini dell’effettuazione degli interventi di sanificazione e sino ad avvenuta sanificazione di tutti gli ambienti.

Dalla sezione LINK a destra di questa pagina, è possibile scaricare l'Ordinanza Sindacale in versione integrale.