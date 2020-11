Hermes Servizi Metropolitani - Disservizio linee telefoniche

La Hermes Servizi Metropolitani informa che, a causa di un guasto sulla linea telefonica, per il quale sono in corso gli interventi di ripristino, il servizio telefonico attivo sul numero 0965.63191 1 al momento risulta non raggiungibile.



Sarà cura della stessa società, risolti i problemi sulla linea, informare tramite la homepage del sito www.hermesrc.it, l’avvenuto ripristino delle funzionalità del servizio telefonico.



Si ricorda infine che, per richiedere informazioni, è possibile comunque utilizzare gli indirizzi email, già attivati per il periodo di emergenza sanitaria:



EMAIL

- 1tassarifiuti@hermesrc.it per la tassa rifiuti

- 1imutasi@hermesrc.it per Imu, Ici, TASI

- 1idrico@hermesrc.it per il servizio idrico

- 1tribmin@hermesrc.it per icp, tosap e patrimonio

- sportello@hermesrc.it per tutte le informazioni generiche



Maggiori info sul sito www.hermesrc.it



(pubbl. il 12.11.2020)