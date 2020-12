CONSIGLIO COMUNALE del 30 novembre 2020

Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza i tre i punti previsti all’ordine del giorno, nel corso di una seduta pomeridiana in seconda convocazione svoltasi nell'ultimo giorno di novembre.



Via libera alla conferma del riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Regione Calabria ( 17 voti favorevoli, 9 contrari), relativo alla somministrazione di acqua potabile negli anni dal 1981 al 2004.

Approvato il bilancio consolidato relativo al 2019 (19 favorevoli, 7 contrari, 1 astenuto) e l'assestamento di Bilancio (18 favorevoli, 1 voto contrario)



Sul riconoscimento del debito idropotabile il consiglio si era già pronunciato nella scorsa consiliatura, tuttavia, si è reso necessario perfezionare il procedimento indicando e pianificando anno per anno il ripiano delle somme debitorie riconosciute.



ll Bilancio consolidato si riferisce alla situazione economico-finanziaria del cosiddetto "gruppo amministrazione" del Comune di Reggio Calabria, di cui oggi sono componente attiva le società di servizi Atam, Hermes e Castore.

Il bilancio consolidato è di fatto il consuntivo complessivo prodotto dalla aggregazione dei numeri dei bilanci delle società controllate o partecipate, che concorrono nell'insieme a riflettere la situazione di salute complessiva dell'ente.

Il risultato di esercizio è positivo per Atam (7 mila euro), Hermes (50 mila euro) e Castore (87 mila euro).Il conto economico dell’Ente, considerato il disavanzo registrato al dicembre 2019, registra 17 milioni di perdita, dato tuttavia migliorativo rispetto ai 90 milioni del precedente.



L'assestamento di Bilancio, incombente slittato dal 31 luglio al 30 novembre, a causa della situazione Covid, non ha registrato significative variazioni rispetto all'approvazione di bilancio previsionale di pochi giorni fa.



Comunicato Ufficio Stampa

(pubbl. il 01.12.2020)