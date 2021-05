Avviso pubblico Manifestazione di interesse per la realizzazione di eventi ed iniziative da inserire nel programma "ESTATE REGGINA 2021"

Avviso con prot. 13/05/2021.0094510.I



PREMESSO CHE:

- le nuove condizioni venutesi a configurare con il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n.52 ha disposto l’applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, con la possibilità “a decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live - club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale”;

- l’Amministrazione comunale, in ottemperanza a quanto stabilito nel suddetto Decreto, con Delibera G.M. n. 91 del 10.05.2021 ha stabilito le linee di indirizzo per elaborare un programma di eventi denominato “Estate Reggina 2021”, nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2021 (ad esclusione del periodo dall’11 al 15 settembre 2021), per rafforzare l’idea dell’animazione territoriale come servizio pubblico, rivolto a tutti i cittadini, di qualsivoglia fascia sociale, da realizzarsi attraverso la fruizione degli spazi pubblici cittadini, soprattutto all'aperto;

- l’Amministrazione Comunale intende recepire proposte artistico - culturali che siano in linea con i propri indirizzi da parte di operatori economici, enti, associazioni e soggetti privati da selezionare per l’inserimento nel cartellone estivo “Estate Reggina 2021” nell’ottica di un principio di sussidiarietà;

- le manifestazioni estive di arte, cultura e spettacolo, che costituiranno il programma dell’“Estate Reggina 2021” dovranno essere finalizzate alla valorizzazione degli aspetti culturali e turistici, alla promozione dell’immagine della città e all’incremento turistico;





SI RENDE NOTO che,

il Comune di Reggio Calabria, con il presente avviso, intende sollecitare manifestazioni di interesse da parte di soggetti (persone fisiche, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi, anche temporanei, e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private) in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per contrattare con la Pubblica Amministrazione, che vogliano proporre proprie iniziative nel campo della cultura, dello spettacolo, dello sport e delle politiche giovanili da inserire nel Programma di eventi denominato “Estate Reggina 2021”.





I soggetti ai quali è rivolto l’avviso sono persone fisiche, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi, anche temporanei, e istituzioni in genere, in possesso dei requisiti d’ordine generale di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per contrarre con la Pubblica Amministrazione.



LOCALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE:



1. Per la realizzazione degli eventi potranno essere utilizzati i seguenti siti del centro storico per i quali si indica una destinazione artistica- culturale di massima:

- Villetta De Nava (giardino) / Mura Greche / P.zza Camagna

Concerti di musica classica; convegni; caffè letterari; letture per bambini



- Villa Comunale / Piazza Leopoldo Trieste

Rappresentazioni teatrali, spettacoli musicali, proiezioni cinematografiche all’aperto, eventi culturali



- Piazza Duomo / Piazza del Popolo / Piazza Castello

Concerti, spettacoli, rappresentazioni teatrali



- Arena dello Stretto “Ciccio Franco”

Concerti, spettacoli, eventi culturali



- Lungomare “Italo Falcomatà” – (area Stazione Lido)

Spettacoli, manifestazioni espositive



- Waterfront (scalinata e area pineta)

Spettacoli, eventi culturali



- Opera Tresoldi

Eventi culturali



- Piazzale Ce.Dir./ Piazza Leopoldo Trieste / Piazza del Popolo / Piazzale Enzo Ferrari / Area Tempietto

Eventi di promozione sportiva



2. Potranno essere utilizzati anche spazi all’aperto situati in zone periferiche della città che siano idonei ad ospitare manifestazioni.





Presentazione della Domanda:

1. Le domande di partecipazione al presente avviso, complete della documentazione sopra richiesta, dovranno essere compilate secondo i modelli allegati (Modello A e Modello B) e dovranno pervenire esclusivamente tramite P.E.C. in un unico file formato .pdf della dimensione massima di 2Mb all’indirizzo turismo@pec.reggiocal.it , entro e non oltre il giorno 30 maggio 2021, alle ore 23.59.

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario di arrivo.





Nella sezione LINK a destra di questa pagina è possibile scaricare la versione integrale dell'Avviso con i relativi modelli, oltre che una infografica sulla localizzazione degli eventi.

(pubbl. il 14.05.2021)