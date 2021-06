REGGIO RESILIENTE - Avviso per concessione di contributi agli Enti del Terzo Settore

Avviso Pubblico per la concessione di contributi agli Enti del Terzo Settore per la realizzazione di interventi a sostegno dell’inclusione e coesione sociale “REGGIO RESILIENTE”. Programma Operativo Nazionale “Città metropolitane” (PON METRO 2014‐2020), intervento RC_3.3.1.d.



Obiettivo

Il Comune di Reggio Calabria attraverso l’Avviso “REGGIO RESILIENTE” intende promuovere e sostenere interventi di inclusione e coesione sociale, proposti da soggetti del Terzo settore attivi nel territorio comunale, volti ad animare e rigenerare luoghi e comunità connotate da fragilità socio-culturale, tramite la realizzazione di attività e/o l'insediamento di servizi prioritariamente nelle aree periferiche o marginali (aree bersaglio) del territorio comunale.

Le proposte progettuali devono riguardare le seguenti tematiche sociali:



- welfare comunitario e di reti di mutuo aiuto;

- welfare culturale e promozione dell’arte, della cultura e della creatività;

- attività legate all’economia circolare e alla tutela dell’ambiente;

- bambini, giovani e sport.



Contributo concedibile

Il contributo è concesso nella forma del contributo in conto capitale, sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.

L’importo concedibile, per ciascuna proposta progettuale, non potrà essere inferiore a euro 30.000,00 e superiore a euro 100.000,00.

Il contributo è concesso fino alla copertura massima dell’ 80% delle spese ammissibili previste e sostenute per la realizzazione del progetto.



Beneficiari

Possono presentare domanda a valere sul presente Avviso gli Enti del Terzo Settore (ETS), per come individuati dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 117/2017, che possono partecipare sia in forma singola sia in forma associata con altri ETS (ATS).

Ciascun ETS può partecipare ad una sola ATS richiedente l’agevolazione a pena di inammissibilità di tutte le domande presentate nelle quali è presente lo stesso ETS.

I soggetti interessati possono presentare una sola domanda di contributo, sia essa in forma singola o in forma associata.



Dotazione Finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari a €. 4.379.412,00, a valere sulla scheda intervento RC 3.3.1.d. del PON Metro Reggio Calabria nell’ambito dell’Asse 3 – Servizi per l’inclusione del PON METRO 2014/2020.



Interventi finanziabili

Sono considerati ammissibili i “Progetti di comunità” formulati in conformità con le finalità e gli obiettivi dell’avviso, tenuto conto che le iniziative finanziabili devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) l’oggetto dell’intervento rientri in uno o più delle tematiche sociali individuate;

b) prevedano coinvolgimento del numero minimo di destinatari previsto dall’avviso;

c) abbiano una durata di almeno 3 mesi;

d) hanno un importo ricompreso tra un minimo € 30.000,00 e un massimo € 100.000,00;

e) prevedano interventi da realizzarsi sul territorio comunale e in via prioritaria nelle aree bersaglio della città di Reggio Calabria;

f) si caratterizzano per approccio, modalità di intervento o attività proposte in termini di capacità di coinvolgimento di attori locali e del target dei cittadini interessati nella fase di realizzazione dell’intervento;

g) nel caso prevedano l’utilizzo di beni mobili o immobili, che questi siano idonei all’attività proposta e in regola con la vigente normativa in materia;

h) nel caso prevedano l’utilizzo di spazi pubblici o aperti al pubblico, che questi ultimi garantiscano il rispetto delle prescrizioni dettate dall’avviso;

i) perdurando lo stato di emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19, garantiscano il rispetto, nell’espletamento delle attività progettuali, delle disposizioni igienico-sanitarie e di comportamento anti-covid;

j) formulati e articolati secondo uno o più punti delle linee guida indicate dall’avviso.



Presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente, attraverso la piattaforma informatica dedicata disponibile al link: http://reggioresiliente.reggiocal.it , con le modalità indicate nell’Avviso e potranno essere presentate a partire dalle ore 8,00 del 10° giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sull’Albo Pretorio Comunale e sino alle ore 13:00:00 del 30° giorno successivo della pubblicazione dell’Avviso sull’Albo Pretorio Comunale.

L'Avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio in data 23/06/2021 al num. di pubblicazione 1967

(Pubblicato il 24.06.2021)