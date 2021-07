Ordinanze Sindacali per stagione balneare 2021

Ordinanze Comune di Reggio Calabria per la Stagione balneare 2021



Ord. Sindacale n. 41 del 03-07-2021 - DIVIETO di balneazione per la Stagione Balneare 2021

DIVIETO di balneazione per la stagione balneare 2021 nelle acque classificate “scarse”, dalla Regione Calabria Dipartimento Tutela dell’Ambiente con Decreto Dirigenziale n. reg. gen. 4391 del 12/05/2021, avente ad oggetto Classificazione delle acque di balneazione della Regione Calabria al termine della stagione balneare 2020 in applicazione del D. Lgs n. 116/2008 e s.m.i. e del D.M. 30 Marzo 2010 e ss.mm.ii. Annualità 2021, elencate nell’allegato del citato decreto regionale stante il D.Lgs. n. 116/2008, antistanti i seguenti tratti di mare antistanti la costa del territorio del Comune di Reggio Calabria.



Per i tratti soggetti al DIVIETO di balneazione, si prega di consultare l'Allegato GRAFICO nella sezione LINK a destra di questa pagina.

Ord. Sindacale n. 42 del 03-07-2021 - REVOCA Divieto per stagione balneare 2021, nelle acque classificate dalla Regione Calabria

REVOCA per la stagione balneare 2021 il divieto di balneazione disposto con precedenti ordinanze nr. 33 del 16/4/2014, nr. 28 del 14/4/2017, nr. 40 del 15/6/2018, nelle acque classificate dalla Regione Calabria Dipartimento Tutela dell’Ambiente con Decreto Dirigenziale n. reg. gen. 4391 del 12/05/2021, ai sensi del Dlgs 116/2008 in qualità “Sufficiente (S)”, “Buona (U)” ed “Eccellente (E)”, nei tratti di mare antistanti la costa del territorio del Comune di Reggio Calabria.

Per i tratti soggetti a REVOCA, si prega di consultare l'Allegato GRAFICO nella sezione LINK a destra di questa pagina.