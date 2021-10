REGIONE CALABRIA

UOA “Politiche della Montagna, Foreste,

Forestazione e Difesa del Suolo



PROTEZIONE CIVILE

REGIONE CALABRIA

Comunicazione per “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021”



Con riferimento all’oggetto specificato, e per come anticipato con nota n° 365613 del 25/8/2021, si rappresenta che è stato avviato, ai sensi degli artt. 4, 7 ed 8 della OCDPC n. 789/2021, il procedimento per la ricognizione da parte della regione Calabria del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico, del patrimonio edilizio privato e delle attività economiche danneggiate in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno interessato il territorio della Regione Calabria a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021.

Pertanto, per le finalità di cui sopra, si prega codesti Comuni, ognuno per il proprio territorio di competenza, di voler sensibilizzare tutte le Ditte/soggetti colpiti da incendio, che intendono chiedere le provvidenze di cui trattasi, ad attenersi a quanto stabilito nell’apposito avviso pubblicato in data 15 ottobre 2021 sul sito della Protezione Civile regionale (http://www.protezionecivilecalabria.it/index.php/it/comunicazione/news/7647-primi-interventiurgenti-di-protezione-civile-in-conseguenza-dell-eccezionale-diffusione-degli-incendi-boschivi).

In relazione all'urgenza di dover completare le attività di ricognizione previste nell'OCDPC n.789/2021, le eventuali segnalazioni dei soggetti interessati devono essere inserite sul link: https://pc2.rcovid19.it/financing/ entro e non oltre le ore 23:59 di lunedì 25 ottobre 2021.

Alla sezione Link a destra la comunicazione integrale