Avviso pubblico di partecipazione, a titolo gratuito, ad attività di promozione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti

Il Centro Europe Direct di Reggio Calabria aderisce alla tredicesima edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) in programma dal 20 al 28 novembre 2021, promossa dalla Commissione Europea, con l’obiettivo di sensibilizzare consumatori e stakeholders sulle strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti. Lo scopo di questa SERR è la promozione di legami socio-ambientali all’interno di comunità locali, incentivando uno sviluppo più circolare.



Si invitano, pertanto, quanti fossero interessati (cittadini, associazioni, gruppi di interesse), secondo le modalità indicate nel presente avviso, a partecipare, a titolo gratuito, insieme al Centro Europe Direct di Reggio Calabria, alla realizzazione di una campagna di mappatura delle buone pratiche nella Città di Reggio Calabria, mediante azioni di riuso, riciclo, anche creativo, dei rifiuti, che contribuiscano, in modo attivo, alla loro riduzione attraverso la creazione di “Comunità Circolari”.



La richiesta di adesione, redatta a schema libero, indicando l’iniziativa che si intende promuovere, la mail e il numero di telefono di un referente, dovrà pervenire entro le ore 18.00 di giovedì 28 ottobre 2021 all’indirizzo di posta elettronica europedirect.rc@reggiocal.it

Tra le possibili azioni da segnalare, già operative sul territorio, rientrano:

- orti urbani, per condividere spazi e ridurre sprechi e rifiuti di imballaggio;

- “oggettoteche”, per mettere in comune piccoli oggetti ed elettrodomestici;

- catene virtuose di condivisione di abiti usati o di cibo che altrimenti verrebbe sprecato;

- piccoli centri di riparazione di oggetti danneggiati, per sfruttare capacità e competenze dei singoli.



In accordo con i partecipanti, testimonianze, segnalazioni, singoli contributi e ulteriori azioni di comunicazione avviate dal Centro Europe Direct di Reggio Calabria, saranno raccolti e promossi attraverso la realizzazione di un video, predisposto a cura dello stesso centro, che sarà distribuito nei canali social e nel sito web del Centro.



Lo Europe Direct metterà a disposizione degli aderenti spazi, strumenti e competenze per la realizzazione dell’azione di comunicazione.



Per maggiori informazioni è possibile contattare la referente territoriale del Centro Europe Direct di Reggio Calabria, Dott.ssa Marialucia Malara, al n. 0965-3622619, oppure inviare una mail all’indirizzo europedirect.rc@comune.reggio-calabria.it