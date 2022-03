Viene pubblicata nella sezione Link l'Ordinanza di sgombero dell'impianto sportivo comunale denominato "La Pinetina", sito in via Ravagnese 140/B, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, avvertendo sin da ora che trascorso infruttuosamente il suddetto termine, si procederà a liberare coattivamente il predetto immobile con l'intervento della Forza Pubblica e al trasporto, con mezzo dell'Amministrazione Comunale, degli eventuali beni e materiali rinvenuti, presso una struttura individuata dallo stesso Comune, con espresso esonero, per lo stesso Ente, da ogni responsabilità derivante da eventuali danni riferiti al trasporto e alla custodia degli stessi beni e con riserva di rivalsa per le spese che sosterrà nel corso dell’espletamento delle operazioni in argomento



Si rende noto che il responsabile del procedimento è il funzionario responsabile del Servizio Promozione sportiva, Dott. Luigi Nigero.



A norma dell’art. 3, c. 4, L. n. 241/90, si informa che, avverso la presente ordinanza, può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica al T.A.R. Sezione Staccata di Reggio Calabria, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica.

(pubbl. il 15.03.2022)