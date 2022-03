Avviso prot. 15/03/2022.0055065.I

Si rende noto che il Comune di Reggio Calabria, intende procedere alla predisposizione di un "Avviso Pubblico per l’individuazione di enti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e gestione in partnership di attività e di interventi nell’ambito del Piano Operativo per la presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali di proposte di adesione alle progettualità di cui alla Missione 5 "Inclusione e Coesione" – Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore" – Investimenti 1.1., 1.2 e 1.3. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)



La domanda di partecipazione dovrà essere trasmesssa, a partire dal 15 Marzo ed entro e non oltre le ore 24.00 del 27.03.2022, al Comune di Reggio Calabria, esclusivamente per mezzo pec, all’indirizzo di posta elettronica certificata minori@pec.reggiocal.it

Per informazioni e chiarimenti sull’Avviso è possibile rivolgersi al Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria, contattando il seguente numero telefonico 0965/3622145, ovvero all’indirizzo mail di seguito indicato: servizisociali@reggiocal.it

Il responsabile unico del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 è lo scrivente Dirigente n.q. di Dirigente pro tempore del Settore Welfare.



Alla sezione LINK è presente l’avviso pubblico nella versione integrale, il modello di domanda (All. A1) e le linee guida per la presentazione delle proposte progettuali (All. A2)