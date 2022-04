In merito ai referendum abrogativi indetti per il 12 giugno 2022, vengono pubblicati nella sezione Link la circolare n. 4/2022 della Prefettura di Reggio Calabria ed il modello per l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia.

Il diritto di optare per il voto in Italia deve essere esercitato entro il prossimo 17 aprile 2022, peferibilmente utilizzando il modello presente nella sezione Link.